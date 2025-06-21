Miras paylaşımı değişikliğine kadınlardan ‘eşitsizlik paylaştırılıyor’ tepkisi: Derhal geri çekilmeli

Miras paylaşımında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı. Artık mirasçılar, taşınmaz malların devrini karşılıklı uzlaşma yoluyla kendi aralarında gerçekleştirebilecek. Uygulamayla birlikte noter onayı şartının da kaldırıldığı belirtildi. Yapılan değişikliklere kadınlar tepki gösterirken bu yönetmeliğin çekilmesi konusunda çağrı yaptı.

MİRASTAN FERAGAT

Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Medeni Kanun’a vurgu yaparak “Cumhuriyetin temel taşlarından biri olan 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu, kadınlara tanınan eşit miras hakkıyla yalnızca bir hukuk devrimi değil, aynı zamanda patriyarkal düzene karşı atılmış büyük bir adım olarak tarihe geçti. Aradan geçen 100 yılın ardından, bu kazanım sessiz sedasız bir şekilde, adeta bir kalem darbesiyle fiilen geçersiz kılınıyor. Bu düzenleme, yüzeyde bir kolaylık olarak sunulsa da pratikte kadınların, özellikle de kırsal kesimdeki kız çocuklarının mirastan feragat etmeye zorlanmasının kapısını ardına kadar açmaktadır” dedi.

Güllü, “Devletin görevi, kadınları aile içindeki baskılardan korumak ve onların mülkiyet haklarını güvence altına almaktır. Oysa bu düzenleme ile devlet, kadını yalnız bırakmakta; baba, abi, amca gibi figürlerin gölgesinde zorla imzalatılan belgeleri yasal geçerlilik kazandırarak meşrulaştırmaktadır. Biz kadınlar, kız çocuklarının mülkiyet hakkını yok sayan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Kadının mal üzerindeki tasarruf hakkı, yaşam hakkı kadar kutsaldır. Eşit miras hakkı, sadece hukuki bir düzenleme değil, aynı zamanda bir varoluş hakkıdır. Bu yönetmelik derhal geri çekilmelidir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kadınların haklarını budayan değil, onları güçlendiren düzenlemelere ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık ise, “Yeni miras düzenlemesi aile içinde ‘güçlü olanın’ mala çökmesinin önünü açıyor. Miras değil, eşitsizlik paylaştırılıyor. Kadınların hakkı, yine sessizce elinden alınıyor. Özellikle kırsal bölgelerde kadınlar zaten haklarını almakta zorlanıyor, bu düzenleme sonrası ise hak aramanın neredeyse imkânsız hale gelebileceğini düşünüyorum. Kadınlar bu ülkede hem mülksüz hem sözsüz. Tarlada var, tapuda yok. Evde var, kararda yok. Bu düzenleme değişiklik değil; eşitsizliğin yasallaşmasıdır” dedi.