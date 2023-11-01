Miras tartışmasında kardeşini yaraladı, yeğenini öldürdü

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:34

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:49

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Y.A., kardeşi H.A. ve onun oğlu Atilla Adar ile kendi evinin bahçesinde bir araya geldi.

Taraflar arasında babalarından kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., evdeki tüfeğini alıp, kardeşi H.A. ve yeğeni Atilla Adar'a ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kardeş H.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Adar'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Y.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Y.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.