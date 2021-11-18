Misakça'da karides çiftliği mi kurulacak?

18 Kasım 2021 Perşembe, 15:09

Gönen Çayı Deltası’ndaki sulak alan içinde kalan flamingolar başta olmak üzere çeşitli kuş türleri ve su canlılarının barındığı ‘sulak alanlar’ listesindeki Bandırma’nın Misakça Sulak Alanı’na karides çiftliği kurulacak iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Koruma altına alınması gereken bölgede karides çiftliği kurulacağı haberleri de elbette Misakça sakinlerinin tepkisini çekti.

Haksız da değiller…

Gerçekten böyle bir girişim yapılırsa bölgenin tüm doğal dengesi bozulacak, bunu peşin peşin söylemekte fayda var.

2016 yılında “Ulusal öneme haiz sulak alan” statüsü kazanan Gönen Çayı Deltası’nın doğal haliyle korunması için bu söylentilerin realiteye geçmeden önce önlenmesi şart.

Bölgede konuşulan diğer bir konu da karides çiftliğinin yanı sıra sulak alan bölgesinde tekstil hammaddeleri üreten bir fabrikanın kurulacağına ilişkin iddialar…

Bakın!

Bu bölge özel korunması gereken hassas bölgeler arasında.

Kimse bizlerden flamingoların, göçmen kuşların, su canlılarının yok olmasına seyirci kalmamızı beklemesin.

Böyle bir yatırımın ekolojik dengeyi bozmasına bu halk müsaade etmez.

Ayrıca sulak alan havzasında bölgeye özgü kum zambakları da bulunuyor.

Bu bitki türünü de korumamız lazım.

Lütfen!

Misakça Köyü, Marmara Denizi’nin en güzel sahillerinden birinde kurulu.

Denizin kenarında, daha ne olsun ki…

Biraz ilerisi koskocaman sulak alan.

Lagünleri, dereleri, sazlıkları, flamingolarıyla doğal bir güzellik yani.

Bugüne kadar o doğallığı korumayı başarmışken çok mu elzem karides çiftliği kurmak?

Ya da tekstil fabrikası…

Bizler Misakça’nın doğal haliyle kalması için elimizden geleni yapmaya hazırız.

Tüm çevre örgütlerini ve özellikle de Mecliste bulunan bölge Milletvekillerini Misakça’da neler olduğuna, kimlerin ne planı olduğuna ve sulak alanda ne yapmak istediklerine dair araştırma yapmalarını rica ediyorum.

Buraya karides çiftliği ya da tekstil fabrikası yapılmasına kim izin veriyor, bölge halkı bu konuda ne diyor? Bir inceleyin, bir sorun, araştırın derim.

Rica ediyorum o güzelim sulak alanı fabrikalara, çiftliklere teslim etmeyin.

İnanıyorum ki Misakça halkı Anayasamıza, Çevre Kanunu ve uluslararası sözleşmelere, Ramsar Sözleşmesi’ne, Sulak Alanları Koruma Sözleşmesi ve Yönetmeliği’ne aykırı olan bu girişimi önleyecektir.

Doğayı tahrip ederek cennet köşesi bölgeyi cehenneme çevirecek, canlıların yaşamını tehdit edecek bu girişim başarısız olacaktır.

Misakça Sulak Alanı aynen korunacaktır.

Gelin hep beraber mücadele edelim.

Mücadele edelim ki doğa mirası Misakça’da Flamingo Deltası yok olmasın.

Öyle değil mi?