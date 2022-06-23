Mısır Çarşısı davasında 24 yıldır yargılanan Pınar Selek'in avukatı konuştu: 'Bu durum akıl dışı!'

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:11

Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davada, hakkında verilen beraat kararı bozulan sosyolog Pınar Selek'in Avukatı ve kardeşi Seyda Selek, "Bu çok büyük bir hukuksuzluk eğer karar bu şekildeyse kabul edilebilir bir şey değil'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Dosyaya ilişkin kararı, henüz UYAP'a düşmeden Anadolu Ajansı'nın haberleştirmesi üzerine Cumhuriyet'ten Kardelen İnce'ye açıklamalarda bulunan Seyda Selek,''UYAP'a düşmeden her zamanki gibi önce haber yapılmış. Henüz detaylı bir açıklama yapamıyorum çünkü karar UYAP'a düşmemiş. Haberde gördüğümüz kadarıyla beraat kararı bozuldu. Bu çok büyük bir hukuksuzluk eğer karar bu şekildeyse kabul edilebilir bir şey değil. Dosya çok açık, nasıl karar verecekler çok merak ediyorum çünkü bu dosya çok net. Beraat kararı dışında bir karar verilemez" dedi.

Selek, "Raporlar ve deliller ortada. Patlamanın gaz kaçağından olduğu ortaya çıktı. Pınar'ın bu olaya dahil edilmesi, işkence altına alınan bir çocuğun ifadesiyle gerçekleşti. O çocuk beraat etti, beraati kesin çünkü çocuğa temyiz edilmedi. O çocuğun ifadesine bakarak, Pınar'a mahkumiyet istediler. Pınar'a Mısır Çarşısı'yla ilgili tek bir soru sormadı kimse. Pınar'ı mahkum etmek isteyenler, ifadesine hiç bakmadı. O çocuğun ifadesiyle hareket ettiler. Bu artık çin işkencesine döndü. Bu dosyaya beraatten başka bir karar giremez, bu durum çok akıl dışı. 4. beraat kararı verileli 8 sene oldu, bozmak için 8 sene mi beklediniz? Çok merak ediyorum gerekçe nedir? Her şeyden önce haklıyız. Olmayan bir bomba üzerinden mahkumiyet vermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

24 YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

Selek’in 24 yıldır yargılandığı Mısır Çarşısı’ndaki patlama, 9 Temmuz 1998 günü İstanbul’da, bir yiyecek büfesinde meydana geldi. Patlama sonucunda yedi kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı. Olaydan iki gün sonra Pınar Selek gözaltına alındı. Mahkeme süreci boyunca alınan çok sayıda bilirkişi raporunda patlamanın bombadan değil, tüpgaz sıkışmasından kaynaklandığına yönelik görüş verildi.

Kriminal laboratuvar raporunun bomba bulgusu olmadığını belirtmesine karşın, Pınar Selek örgüt suçlamasıyla DGM askeri hakimliğince tutuklanmıştı. Emniyet bomba uzmanlarının olay yeri inceleme raporunda da patlamaya bombanın yol açmadığı sonucuna varılmıştı.

Buna karşın Selek’le birlikte yargılanan Abdülmecid Öztürk, bombayı Selek’le beraber hazırladıkları yönündeki ifadesinin işkence altında alındığını söyledi.

Mahkeme sürecinde Selek 4 kez beraat etmiş, ancak bu kararlar Yargıtay tarafından bozulmuştu.