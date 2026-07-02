Mısır Çarşısı'nda yangın paniği

Yangın, saat 12.50 sıralarında Mısır Çarşısı'nda bulunan baharat dükkanında meydana geldi. 2 katlı baharat dükkanından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Olay yerine gelen ekipler Mısır Çarşısı'nın tarihi yapısı ve dar alanlar nedeniyle içeri girmekte güçlük çekti. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, çarşının içinde bulunan kişiler ise tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘PLASTİK KOKULU BİR DUMAN GELDİ’

Yangını gören Halil Özuyanık, “Çay bahçesinde oturuyorduk. Aniden oradaki camdan plastik kokulu bir duman geldi. İnsanlar tabii ayaklandı, kalktı. Sonra duman bir kesildi, bir geldi. Daha sonra itfaiye geldi, camdan su sıktılar. Sonra da içeriden müdahale ettiler. Şu anda söndürüldü” dedi.