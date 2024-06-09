Mısır tarlasını sulamakta problem yaşayan Kadirlili çiftçi: "Sulama birliği bize yeterli su vermiyor, traktörlerle su çekiyoruz"

Yayınlanma: 09.06.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.06.2024 - 10:39

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır ekili tarlasını sulamakta zorluk çeken çiftçi Tufan Uzma, 3 traktörle su çektiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Günlük masrafının 15 bin lira olduğunu aktaran Uzma, "3 tane traktörüm çalışıyor iflas ettim. Nasıl altından kalkacağım? Su istiyorum su" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Halitağlar köyünde çiftçilik yapan Tufan Uzma, mısır ektiği tarlasını sulama problemi yaşadığını, normal sulama yapamadığı için traktörlerle su çektiğini ifade etti. Sulama birliğinin yeterli su vermediğini belirten Uzma, şunları söyledi:

"SU İSTİYORUM SU"

"Yaklaşık bin dönüm tarla işlemekteyim fakat suyumuz olmadığı için 3 tane traktörle günlük su çekiyorum. Mahsulüm kuruyacak. Günlük masrafım traktörlerle beraber 15 bin liradır. Bunun altından kalkamaz olduk. 10 bin lira mazot masrafı ve borca alıyoruz bir de faiz ödüyoruz. İşçilerin 5 bin lira günlüğü, 3 işçi. Yaktığım mazot günlük 10 bin lira, suladığım yer ancak 30 dönüm. Yetişemiyorum, su istiyorum. Devlete sesleniyorum devlet sesimizi duysun. Sulama birliği bize yeterli suyu vermiyor. 700 dönüm tarlanın içinden daha suladığım 25 dönüm devletin suyundan, kanaldan. 3 tane traktörüm çalışıyor iflas ettim. Nasıl altından kalkacağım? Su istiyorum su.’’



