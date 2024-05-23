Mısır tarlasını sulamaya giden genç kayıp
Adana'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye giden ve dünden bu yana haber alınamayan Adem Süzgün'ün (29) bulunması için çalışma başlatıldı.
Ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Hamam köyünde tarım işçiliği yapan Adem Süzgün, dün öğlen saatlerinde çalıştıkları mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye gitti.
Tarladan geri dönmeyen Süzgün'nden haber ailesi, kendisine telefonla da ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgede eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda yapılan aramada Süzgün'e rastlanmadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle ara verdiği arama çalışmasına yarın yeniden başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Baban neden görevden alındı biliyor musun?...'
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- Tarihi baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif!
- Osmaniye'de yüz güldüren hasat: 9 liraya satılıyor
- Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi
- 'Başkan adaylığından çekileceğim...'
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
- Ata Emre cinayetinde yeni gelişme
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Rize'de korkunç 'trafik' tartışması!