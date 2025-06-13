Mısırlı Millet Bahçesi polemiği: AKP’li Hilmi Türkmen’e Üsküdar Belediyesi’nden yanıt

Hilmi Türkmen, X hesabından yaptığı açıklamada, “Binbir emekle düzenlemesini yapıp halkın kullanımına açtığımız Küplüce Mısırlı Millet Bahçesi’nin son hali bu. Müdahele edip millet bahçesi olarak halka sunmadan önce, ‘sarhoşların çöplüğü’ durumundaydı. Boğaza nazır ormanlık bir alan, işte yeniden bu vaziyete geldi 1 senede!” ifadelerini kullandı. Türkmen’e Üsküdar Belediyesi’nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, Mısırlı Millet Bahçesi’nin bulunduğu alanın belediye mülkiyetinde olmadığı vurgulandı:



“Söz konusu alan, Üsküdar Belediyesi’nin mülkiyetinde olmayıp, özel şahıslara ait bir taşınmazdır. Alan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer almaktadır. Üsküdar Belediyesi tarafından alanın sahibi olan şahıslardan kiralanması adına mahkemeye birçok defa dilekçe ile başvurulmuştur. Ancak tarafların karşı çıkması nedeniyle olumlu sonuç alınamamıştır.”

Belediye ayrıca alanın kamusal kullanıma açılması için iyi niyetli girişimlerde bulunulduğunu ancak hukuki engeller nedeniyle kalıcı bir düzenleme yapılamadığını belirtti. Üsküdar Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“Öte yandan, taşınmazın idaresinin ait olduğu şahıslar tarafından Üsküdar Belediyesi aleyhine hukuka aykırı kullanımdan kaynaklı ecrimisil talebiyle dava açılmıştır. Bu davada hazırlanan bilirkişi raporunda, Üsküdar Belediyesi aleyhine hukuka aykırı kullanım nedeniyle 23 milyon 355 bin TL ecrimisil bedeli belirlenmiştir. Mahkeme süreci devam etmektedir.”