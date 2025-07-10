Mısra Öz hakkındaki 'kamu görevlisine hakaret' davasında karar çıkmadı

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’deki tren katliamında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i yitiren Mısra Öz’e, “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla ikinci kez açılan davanın duruşması yapıldı.

Mısra Öz'ün katılmadığı duruşmada karar çıkması bekleniyordu ancak mahkeme, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi. Daha önce de aynı suçlamayla para cezasına çarptırılan Öz hakkındaki iddianamede; duruşma sonrası kendisini kameraya alan polise, “Çek çekinme, Saray’ın soytarısı hepsi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Bu hâkimler beni sanık yaptı; onlara üç maymunu oynuyorlar dediğim için. Katilleri aklıyorlar. Bir kişiyi bile tutuklayamıyorlar. Evladım öldü benim, evladım” diyerek tepki göstermesiyle hakaret suçu işlediği ileri sürülüyor.

"BİR ANNENİN İSYANI DAVA KONUSU OLAMAZ"

Mısra Öz'ün mahkemeye yollanan savunmasında ise suç iddiasına konu ifadelerin kullanıldığı koşullara vurgu yapılırken, "Tek çocuğunu sorumsuz kişilerin olası kast düzeyindeki ihmal ve kusuruyla kaybeden, sorumluların yargılanmasını talep ederken defalarca hukuksuzluklarla karşılaşan, yargılamaya dair çeşitli şaibeleri gören bir annenin yargılamanın yürütülme biçimine dair isyan ve tepkileri hakaret değildir. Ortam ve koşulların özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Yazılı savunmada ayrıca ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkına vurgu yapılırken Öz'ün sözlerinin sadece deyim ve beddua içerdiği, hakaret niteliğinde olmayıp "şiddet içermeyen ve kamusal tartışmaya katkı sağlayan eleştiriler" olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan Mısra Öz'ün avukatı Gökmen Yeşil de Cumhuriyet'e konuşarak kullanılan ifadelerin muhatabı olan hakimlerin şikayetçi olmadığına dikkat çekti. Yeşil, "Burada bir katliamdan, toplumsal davadan söz ediyoruz. Evladını yitiren bir annenin isyanını dava konusu yapmak vicdanen de hukuken de kabul edilemez" dedi.