Eski Miss World yarışmacısı Layla da Costa İtalya'da ölü bulundu
Portekizli eski Miss World yarışmacılarından Layla da Costa iş için gittiği İtalya'nın kuzey bölgesinde ölü bulundu. Ünlü modelin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
Eski Miss World yarışmacısı Layla da Costa, yaşamını yitirdi. Costa, imzaladığı Lizbon merkezli ajans Face Models aracılığıyla çalışmak için İtalya'nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna'ya gitmişti.
Face Models'in sahibi Fatima Lopes, genç modelin ölümüyle ilgili, Portekizli haber ajansına verdiği demeçte İtalyan doktorların genç kadının kalp krizi geçirdiğini söylediğini belirtti.
Face Models'in sahibi Lopes'in açıklamalarını ise henüz yerel yetkililer onaylamadı. İtalyan yetkililer, ölüm nedenini henüz doğrulamadı. Kadının bilinen hiçbir sağlık sorunu olmadığı ise basında çıkan haberler arasında yer aldı.
Layla'nın bağlı çalıştığı ajans genç modelin ölümünü şu sözlerle duyurdu:
"Face Models ailemizin bir üyesi olan nezaket, alçakgönüllülük, kararlılık, profesyonellik ve birçok nitelikle donatılmış genç modelimizin erken ölümünü çok derin bir üzüntü ile öğrendik."
Medyaradar'da yer alan habere göre; İtalya'da ölü bulunan genç modelin ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü beklenen saatte işe gelmeyince meslektaşları Costa'nın yaşamından endişelenerek kaldığı eve gitti.
Ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
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