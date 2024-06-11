‘MİT görevlisiyim’ diyerek dolandırdılar!
Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis tarafından yapılan çalışmalarda, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, ’Banka işlemleriniz MASAK tarafından inceleniyor’ şeklinde söylemlerle baskı altına alarak bir yurttaştan elden 139 bin 600 dolar para aldı.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis A.B., M.S., C.Ç. ve M.S. isimli 4 şüpheliyi yakaladı.
‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayını gerçekleştiren ve adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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