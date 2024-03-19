Yaşlı kadının evine girdiler: 900 bin lirasını dolandırdılar

Denizli'de yaşlı kadını dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:39
Yaşlı kadının evine girdiler: 900 bin lirasını dolandırdılar
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Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını tutuklanacağı tehdidinde bulunarak yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Horasanlı Mahallesi'nde yaşayan N.T. (80), evine gelip kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişinin, Almanya'daki oğlunun tutuklandığını, evdeki ziynet eşyası ve paraları vermezse kendisinin de cezaevine gireceğini söyleyerek yaklaşık 100 bin lira nakit para ile 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları ihbarında bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla Aykut T. (31), Sezgin Ö. (28) ve B.K.A'yı (25) paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte kent merkezindeki bir adreste yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö, tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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