'Mit mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan 11 kişiye gözaltı

İstanbul’da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:39
'Mit mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan 11 kişiye gözaltı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini MİT mensubu olarak gösteren kişilerin çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün sabah operasyon düzenlendi.

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 


MİT mensubu dolandırıcı dolandırıcılık

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