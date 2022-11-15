MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklandı

15 Kasım 2022 Salı, 15:36

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

Daha önce TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE KONULDU

Demirok, MİT operasyonuyla üç gün önce Türkiye'ye getirildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Uğur Demirok, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadesi alınan Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.