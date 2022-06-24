MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 'Raperin' kod adlı terörist etkisiz
Terör örgütü PKK'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT, terör örgütü PKK'ye yönelik, Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.
MİT'in operasyonunda PKK'nin sözde üst düzey yöneticilerinden 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu, etkisiz hale getirildi.
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