MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 'Raperin' kod adlı terörist etkisiz

Terör örgütü PKK'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 10:58
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 'Raperin' kod adlı terörist etkisiz
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MİT, terör örgütü PKK'ye yönelik, Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.

MİT'in operasyonunda PKK'nin sözde üst düzey yöneticilerinden 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu, etkisiz hale getirildi.


MİT Terör örgütü Terör Operasyon
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