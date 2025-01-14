MİT operasyonuyla yakalanmıştı: Reyhanlı saldırısının faili Mohammad Dib Koralı tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen saldırının faili Mohammad Dib Korali'nin, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını bildirdi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.
Bakan Tunç, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye’de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 14, 2025
Yüreğimizi yakan…
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