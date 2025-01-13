MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı yakalandı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:46

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:46

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.

Reyhanlı’daki bombalı saldırının ardından aranan Koralı, Suriye’deki bir bölgede gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ULUSLARARASI DÜZEYDE ARANIYORDU

Saldırının failleri arasındaki en önemli isimlerden biri olan Koralı’nın, uzun süredir uluslararası düzeyde arandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.