MİT sağlık personeli alacak
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere sağlık personeli istihdam edecek. Başvurular, internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere doktor ve sağlık personeli alanlarında uzman personel istihdam edecek.
Bu çerçevede adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak.
Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.
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