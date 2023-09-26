MİT sağlık personeli alacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere sağlık personeli istihdam edecek. Başvurular, internet adresi üzerinden yapılabilecek.

İHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:06
MİT sağlık personeli alacak
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere doktor ve sağlık personeli alanlarında uzman personel istihdam edecek. 

Bu çerçevede adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak. 

Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.


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MİT sağlık personeli istihdam İş başvurusu

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