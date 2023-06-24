Rus istihbarat şefinden 'darbe' açıklaması
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, toplumu sarsma ve bir iç savaş başlatma girişiminin başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin yaptığı açıklamada, Rus toplumunu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğunu söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre Narışkin, "Şu an itibariyle toplumu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğu açık. Rus halkı sivil olgunluk, gerçeği yalanlardan ayırt etme kabiliyetini gösterdi” dedi.
Narışkin, savaşan bir ordunun arkasından "silahlı isyana teşebbüsün bir ihanet ve hiç bir gerekçeyle mazur gösterilemeyecek en korkunç suç" olduğunu vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 aydır yoğun bakımdaydı... Özkan Uğur'dan üzen haber
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- 'Kavgasız değişim' çekişmesi
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- Altının kilogram fiyatı yükseldi
- Tarihi kurultay... Meral Akşener: 'En büyük pişmanlığım'
- Bu artış çok dikkat çekici
- Putin'den ilk açıklama!
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun