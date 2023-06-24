Rus istihbarat şefinden 'darbe' açıklaması

Yayınlanma: 24.06.2023 - 16:21

Güncelleme: 24.06.2023 - 16:24

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin yaptığı açıklamada, Rus toplumunu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Narışkin, "Şu an itibariyle toplumu sarsma, kardeş katliamına dayalı bir iç savaş ateşini yakma girişiminin başarısız olduğu açık. Rus halkı sivil olgunluk, gerçeği yalanlardan ayırt etme kabiliyetini gösterdi” dedi.

Narışkin, savaşan bir ordunun arkasından "silahlı isyana teşebbüsün bir ihanet ve hiç bir gerekçeyle mazur gösterilemeyecek en korkunç suç" olduğunu vurguladı.