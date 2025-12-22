MİT'ten yurtdışında operasyon: İntihar saldırısına hazırlanan IŞİD'li yakalandı!

MİT’in basın mensupları ile paylaştığı bilgilendirmeye göre, IŞİD adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya kod adlı Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

‘İNTİHAR EYLEMİ YAPACAĞI ÖĞRENİLDİ’

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Türk kökenli bir kişinin Afganistan-Pakistan bölgesine giderek IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu kişinin aynı zamanda IŞİD’e ait kamplarda aktif görev alarak yöneticiliğe kadar yükseldiği ve daha önce örgüte üye devşiren Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altın ile birlikte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Sözkonusu kişinin ayrıca Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar neticesinde bu kişinin Yahya kod adlı Mehmet Gören olduğu anlaşıldı.

‘EYLEM PLANLARI ENGELLENDİ’

Yapılan çalışmalar sonucu konumu tespit edilen Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Gören, ifadesinde, Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile irtibatına, IŞİD bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimlere ve IŞİD adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere tebliğ edilen göreve ilişkin bilgiler verdi.

MİT’in operasyonuyla IŞİD’in Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği ve IŞİD’in üye kazanımının deşifre olduğu ifade edildi.