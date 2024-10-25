MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vuruldu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, PKK terör örgütü mensuplarınca 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.
MİT'in operasyonlarına, terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.
Etiketler: #TUSAŞ #terör saldırısı #Terör örgütü
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