MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vuruldu.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:36

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, PKK terör örgütü mensuplarınca 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

MİT'in operasyonlarına, terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.


Etiketler: #TUSAŞ #terör saldırısı #Terör örgütü

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