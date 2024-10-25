ASAL Araştırma sordu: ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK üzerinde etkisi var mı?

Türkiye, Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ederken; ASAL Araştırma, yurttaşlara "ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK üzerinde etkisi var mı?" diye sordu.

ASAL Araştırma sordu: ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK üzerinde etkisi var mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:21

TUSAŞ terör saldırısında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığı açıkladı. 

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi. 

Saldırıya yönelik ayrıntılar günbegün ortaya çıkmaya devam ederken; ASAL Araştırma dikkat çeken anketin sonuçlarını paylaştı.

ABD VE İSRAİL'IN PKK ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI?

ASAL Araştırma, yurttaşlara "ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK üzerinde etkisi var mı?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya yurttaşların yüzde 81.6'sı "Var", yüzde 11.2 "Yok", yüzde 7.2 ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.

ASAL Araştırma'nın yurttaşlara yönelttiği diğer sorular ise şu şekilde:

Son dönemlerde PKK terör örgütüne yapılan operasyonları destekliyor musunuz?

Evet: Yüzde 89.8

Hayır: Yüzde 10.2

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları başarılı buluyor musunuz?

Başarılı buluyorum: Yüzde 82.4

Başarısız buluyorum: Yüzde 17.6


Etiketler: #Asal araştırma #pkk #PKK/KCK #Terör

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