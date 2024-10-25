ASAL Araştırma sordu: ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK üzerinde etkisi var mı?
Türkiye, Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ederken; ASAL Araştırma, yurttaşlara "ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK üzerinde etkisi var mı?" diye sordu.
TUSAŞ terör saldırısında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığı açıkladı.
Saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi.
Saldırıya yönelik ayrıntılar günbegün ortaya çıkmaya devam ederken; ASAL Araştırma dikkat çeken anketin sonuçlarını paylaştı.
ABD VE İSRAİL'IN PKK ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI?
ASAL Araştırma, yurttaşlara "ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK üzerinde etkisi var mı?" sorusunu yöneltti.
Bu soruya yurttaşların yüzde 81.6'sı "Var", yüzde 11.2 "Yok", yüzde 7.2 ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.
Sizce ABD ve İsrail’in terör örgütü PKK üzerinde etkisi var mı?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) October 24, 2024
??Var:%81.6
??Yok:%11.2
??Fikrim yok/Cevap yok:%7.2
??Ekim 2024 ??2.000 pic.twitter.com/iRltrv4TeM
ASAL Araştırma'nın yurttaşlara yönelttiği diğer sorular ise şu şekilde:
Son dönemlerde PKK terör örgütüne yapılan operasyonları destekliyor musunuz?
Evet: Yüzde 89.8
Hayır: Yüzde 10.2
Son dönemlerde PKK terör örgütüne yapılan operasyonları destekliyor musunuz?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) October 24, 2024
??Evet:%89.8
??Hayır:%10.2
??Ekim 2024 ??2.000 pic.twitter.com/0iPYsauohv
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları başarılı buluyor musunuz?
Başarılı buluyorum: Yüzde 82.4
Başarısız buluyorum: Yüzde 17.6
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları başarılı buluyor musunuz?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) October 24, 2024
??Başarılı buluyorum:%82.4
??Başarısız buluyorum:%17.6
??Ekim 2024 ??2.000 pic.twitter.com/hKIvm4sDpj
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