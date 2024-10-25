MSB: 3 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

MSB: 3 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi. 


Etiketler: #pkk #Milli Savunma Bakanlığı

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