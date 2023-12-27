MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari yakalandı
MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonda terör örgütü FETÖ mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir operasyon yaptı.
“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan terör örgütü FETÖ mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakalandı.
Terör örgütü FETÖ/PDY mensubu Tan ve Bircan Cezayir yapılanması içerisinde yer alıyordu.
Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, ABD’deki örgüt sorumluları ile irtibatlı bir şekilde Cezayir’deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağlıyor ve örgüte maddi destek veriyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- Somali Cumhurbaşkanının oğlu hapisle yargılanacak
- Asgari ücrette Erdoğan 'sürpriz'i
- Eski TGRT Spikeri sessizliğini bozdu
- Kabine toplantısı iptal edildi
- Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
- 'Bu evler zengin evleri'