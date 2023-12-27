MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari yakalandı

MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonda terör örgütü FETÖ mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:03
MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir operasyon yaptı. 

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan terör örgütü FETÖ mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakalandı.

Terör örgütü FETÖ/PDY mensubu Tan ve Bircan Cezayir yapılanması içerisinde yer alıyordu.

Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, ABD’deki örgüt sorumluları ile irtibatlı bir şekilde Cezayir’deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağlıyor ve örgüte maddi destek veriyordu.


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