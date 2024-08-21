Son Dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 1 üst düzey sorumlu terörist yakalandı
Son dakika haberi... MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK'nin Finlandiya yapılanmasında sorumlu olduğu iddiasıyla Mehnaz Omarı isimli bir teröristi yakalandı.
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nin Finlandiya yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddia edilen 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı yakalanarak cezaevine gönderildi.
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