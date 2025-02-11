MİT, yurttaşlara yönelik terör saldırılarını engelledi

Türkiye’deki gayrimüslim yurttaşlara yönelik planlanan eylem girişimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından engellendi.

MİT, yurttaşlara yönelik terör saldırılarını engelledi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 23:51

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın 2024 Faaliyet Raporu’na göre radikal örgütlerle mücadele kapsamında; çok sayıda örgüt üyesi tespit edilerek eylem planları engellendi.

Bahse konu deşifrelerinin yanı sıra İsrail’in başta Filistin olmak üzere Orta Doğu’ya yayılan saldırılarına bağlı olarak, Türkiye’deki gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem planları da engellendi. Konuya ilişkin MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın tarafından kaleme alınan raporun takdim kısmında, "İsrail’in Orta Doğu’ya yayılan saldırılarına bağlı olarak ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışları da bertaraf edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #saldırı #Terör

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