MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek" denildi. 


Etiketler: #MSB #Milli Savunma Bakanlığı

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