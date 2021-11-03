Mithat Sancar'dan Meral Akşener'e yanıt
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi. Sancar yanıtında, "HDP'nin nereye konumlandığı hatırlatalım. HDP tam da halk içine konumlamıştır. Umut adresi olmaya, özgürlük ortamına konumlanmıştır" diye konuştu.
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Siirt’te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz esnafa gelip burası Kürdistan dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP’yi PKK yanında konumlandırıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Sancar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi. Sancar, “HDP’nin nereye konumlandığı hatırlatalım. HDP tam da halk içine konumlamıştır. Umut adresi olmaya, özgürlük ortamına konumlanmıştır” diye konuştu.
Sancar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Yarın 4 Kasım. Partimize yönelik siyasi darbenin 5’inci yıl dönümü. Bizler eşit ve ortak bir yaşamı kurmakta ısrar ediyoruz. Bu ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasi darbe operasyonu tüm hızıyla devam ediyor ama HDP’nin inadı da sürüyor."
"Biz bu yolda kararlılıkla yürüyoruz. Bu ülkeye yeni bir başlangıcın yolunu açmaya aday en güçlü siyasi aktör konumuna geliyoruz. Söyleyecek sözü olmayanlar, iktidarın güvenli bölgesine sığınıyor. Bu gölgenin herhangi bir güven sağlayacak gücü kalmadı. İktidar, halkın desteğini bir bütün olarak kaydediyor."
AKŞENER’E YANIT
"HDP’nin nereye konumlandığı hatırlatalım. HDP tam da halk içine konumlamıştır. Umut adresi olmaya, özgürlük ortamına konumlanmıştır."
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