MİTSO Milas'a özgü üç ürüne daha coğrafi işaret aldı

13 Eylül 2022 Salı, 17:43

Muğla’da Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret almayı başaran Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), Milas'a özgü ürünlere coğrafi işaretler almaya devam ediyor. MİTSO, Milas'a özgü özel bir zeytinyağlı, otlu börek çeşidi olan çaykamaya, özel bir düğün dernek yemeği olan ekşili köfteye ve avcıların başlattığı bir geleneğin devamı olan bir çeşit tavuk kavurması olan kanlı kavurmaya coğrafi işaret aldı. Böylece MİTSO, coğrafi işaretini aldığı ürün sayısını 8'e yükseltti. MİTSO'nun ayrıca 8 ürün için de Türk Patent ve Marka Kurumuna’nda (TPMK) incelemesi süren coğrafi işaret başvurusu bulunuyor.

ÖZER: COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYIMIZI 20'YE ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Milas'ın coğrafi işaretli ürün sayısını 8'e yükseltmeyi başaran MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, hedeflerinin gelecek yıl coğrafi işaretli Milas ürünü sayasını 20'ye yükseltmek olduğunu söyledi. Özer "Öncelikle tarihi Milas el halılarının coğrafi işaret patentini tasfiye halindeki Sümer Holding'den devraldık. Milas'ın memecik türü zeytinlerinden erken hasat, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen polifenolü yüksek zeytinyağını önce TPMK'den ardından AB'den coğrafi işaret aldık. Arkasından Milas'a özgü 6 ürünümüzü daha coğrafi işaretli hale getirdik. Bizde durmak yok. Milas'a özgü 8 ürünümüz için de başvurumuzu yaptık. TPMK'de incelemesi sürüyor. Ayrıca başka başvurularımız da olacak. Gelecek yıl hedefimiz coğrafi işaretli ürün sayımızı 20'ye çıkarmak olacak" diye konuştu.