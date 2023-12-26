MİT'ten 'Bahoz Zagros' operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK öz savunma birlikleri sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:26
MİT'ten 'Bahoz Zagros' operasyonu
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MİT, PKK/KCK'lı 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı saha ajanlarıyla takibe aldı. Teröristin Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu saptandı.

Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı, ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen Akman'ın faaliyetleri, MİT tarafından bir süre izlendi. Terörist, uygun koşulların oluşmasıyla düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

KUZEY ALAN SORUMLUSUYDU

'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Irak'ın kuzeyinde 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK'nın öz savunma birlikleri içerisinde sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

Güvenlik kaynakları, ileriki süreçte terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak'ta ve Suriye'de nokta operasyonlara devam edileceğini bildirdi.


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