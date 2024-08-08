MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
MİT, TSK üssüne eylem hazırlığı planlayan PKK/KCK mensubu Serdar Sönmez'i nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Irak/ Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod Serdar Sönmez’i nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ye yönelik eylem talimatı aldı. MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK’nin Hakurk’taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK’li terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.
Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı. Terör örgütü PKK/KCK’li Serdar Sönmez, Hakurk’ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
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