MİT'ten PKK’nın Avusturya yapılanmasına darbe

Yayınlanma: 03.08.2024 - 19:09

Güncelleme: 03.08.2024 - 19:30

PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut, MİT ve İzmir Emniyeti’nin ortak operasyonu ile 22 Temmuz'da Türkiye’ye giriş yaptığı sırada yakalanmıştı.

MİT’in takibi altında olan Hıdır Korkut, Avusturya’da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. PKK/KCK mensubu Korkut, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer alıyordu.

Türkiye’ye giriş yaptığı anda MİT ve İzmir Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan Hıdır Korkut, gözaltı sürecinin dolması akabinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.