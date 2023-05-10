MİT'ten IŞİD'e operasyon: Örgütün eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.
KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST YAKALANDI
Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.
Variş'in, Türkiye'de IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu