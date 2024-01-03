MİT'ten 'İslam Cehanfer' operasyonu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:39

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:39

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren İran asıllı 'Berhudan Kelhor' kod adlı İslam Cehanfer, Irak'a kadar adım adım izlendi.

MİT'in saha ajanları, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'in Irak’ın Süleymaniye kenti Pencevin kırsalında olduğunu tespit etti. Ardından Cehanfer'e yönelik operasyon kararı alındı.

Operasyon için en uygun koşulların oluşması ile birlikte terörist Cehanfer, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta etkisiz hale getirildi.