MİT'ten Suriye'de 'Abdulmutalip Doğruci' operasyonu!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nin sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:54
MİT'ten Suriye'de 'Abdulmutalip Doğruci' operasyonu!
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT, terör örgütü PKK'nin sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.

Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.


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