MİT'ten operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 12:44
MİT'ten operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
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MİT, PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal’ı nokta operasyonla Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

Bolcal’ın, Irak’da PKK tarafından Türkiye’ye ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler verdiği öğrenildi.

MİT, örgütün üst düzey teröristlerini hedef alıyor.


MİT Operasyon PKK/KCK

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