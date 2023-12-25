MİT'ten operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal’ı nokta operasyonla Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.
Bolcal’ın, Irak’da PKK tarafından Türkiye’ye ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler verdiği öğrenildi.
MİT, örgütün üst düzey teröristlerini hedef alıyor.
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