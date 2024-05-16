MİT'ten PKK'li teröristlere Irak'ta operasyon: TSK'nin üs bölgelerine saldırıcaklardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:04
MİT'ten PKK'li teröristlere Irak'ta operasyon: TSK'nin üs bölgelerine saldırıcaklardı
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensupları "Tufan Koçer" kod adlı Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda, eylem hazırlığındaki teröristler Bayar ve El Ahmed etkisiz hale getirildi.

"Tufan Koçer" kod adlı terörist Bayar'ın, terör örgütü PKK'ya 2012'de katıldığı, geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı, Suriyeli "Mervan Zerevan" kod adlı terörist El Ahmed'in ise 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı öğrenildi.


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