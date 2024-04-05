MİT'ten 'Vahide Atalay' operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG terör örgütü kadın yapılanması sözde sorumlularından 'Sorhin Çele' kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde etkisiz hale getirdi.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:45
MİT'ten 'Vahide Atalay' operasyonu
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; hedef şaşırtma yöntemi uygulayan PKK/YPG terör örgütü, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı.

Bu sayede Irak'tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekmeyi amaçlayan terör örgütünün planı deşifre edildi. Saha ajanları tarafından yeri tespit edilen, PKK/YPG'nin kadın yapılanması YPJ içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 'Sorhin Çele' kod adlı Vahide Atalay etkisiz hale getirildi.

Vahide Atalay, ilk olarak 2004'te örgüt sempatizanlarının düzenlediği canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006'da örgütün kırsal kadrolarına katılan Atalay, 2006- 2014 yılları arasında Irak'ta faaliyetlerde bulundu.

2014'te Suriye'ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arab ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüten Atalay, girdiği çatışmalarda yaralanması sonrası yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı.

Atalay, 2022'den itibaren Ayn El Arab YPJ sözde sorumlusu olarak görev alıyordu. 


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