MİT'ten 'Şirvan Hasan' operasyonu!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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