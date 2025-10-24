Miyase İlknur: Yaşa dışı bahis patronları medyadan çekilmedikçe bize rahat yok!

1.Balıkesir Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen “Geleneksel Medyadan Günümüze Medya” başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya gelen Gazeteci-Yazar Miyase İlknur, Türk basınının 80 sonrası geçirdiği dönüşümü ve geldiği noktayı çarpıcı bir dille anlattı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, medyadaki dönüşüm ve çöküşün göstere göstere geldiğini ancak gazetecilerin dönüşümü durdurmak için gerekli hamleleri yapmadığına işaret ederken “Gazeteciler sadece gazetecilik yapsaydı eğer satılmazlardı. Ancak kendi işleri dışında işler yaptıkları için satıldılar” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi’nin düzenlediği söyleşide, Türkiye’de birkaç yıl içinde elle dokunarak okunabilecek gazete kalmayacağını savunan Miyase İlknur, “Maalesef bu süreçte gazeteciler dik duramadı. Milli Mücadele döneminde bile Anadolu'da yerel basın vardı, gazeteler vardı. Anadolu’da artık yerel basın yaşamıyor. Cumhuriyet’in yaşını geçen yerel bir gazete var, Siirt’te çalışıyor. Siirt'in bu yerel gazetesi 110 yaşında. Bu da artık çok nadir bir örnek” dedi.

Konuşmasında medyadaki patron egemenliğini hedef alan Miyase İlknur, “Hatırlayın, bir zamanlar herkes gazetesini Asil Nadir’e satmak için sıraya girmişti. Medya patronları arasında rekabet başladı, etik kurallar ayakların altına alındı ve günün sonunda sendika iş yerlerinden kovuldu. Patronların basını ele geçirmesinin faturası gazetecilere ağır oldu” ifadelerini kullandı.

‘GAZETELERİ PLAZALARA TAŞIYARAK AĞIR DARBE VURDULAR’

Basın kuruluşlarının Cağaloğlu’nda olduğu yıllardan örnek veren İlknur, “Gazeteler Cağaloğlu’ndayken bir arkadaşımıza bir haksızlık olduğunda hemen beş dakikada sendikada toplanırdık. Arkadaşımızın arkasında durur, onun hakkını savunurduk. Yasal protesto hakkımızı kullanırdık. Sadece o da değil, işten çıkarılan bir arkadaşlarımıza, maksimum bir haftada iş bulurduk. Patronlar kendilerine hibe edilen arsaların üstüne plazalar dikip gazeteleri Cağaloğlu’ndan bu plazalara taşıdı. Gazetecilerin birliğine indirilmiş ağır bir darbedir bu” dedi. Bu yöntemle gazetecilerin birbirlerini iş dışında göremez hale geldiklerini belirten İlknur, “Bizi birbirimizden ayırdılar. Gazetecilik plazalara taşındıktan sonra yaşanan olaylara tepki veremez oldu” şeklinde konuştu.

‘SADECE GAZETECİLİK YAPSALARDI SATILMAZLARDI’

Patronların gazetecilik anahtarıyla açılabilen kapıları hedefe koyduğunu, bu sürecin de “cebinde patronun kartıyla patron adına bakanlık kapılarında iş kovalayan” bir gazeteci türü yarattığını belirten Miyase İlknur, “Herkes kendi işini yapmadı. Yapsaydı medyaya dışarıdan kimse giremezdi. Gazeteciler sadece gazetecilik yapsaydı eğer satılmazlardı. Ancak kendi işleri dışında işler yaptıkları için satıldılar. Yeni nesil gazete patronları da insana yatıracakları yatırımı binaya ya da makineye yatırdılar” ifadelerini kullandı.

‘YASA DIŞI BAHİS PATRONLARI, KARA PARA AKLAYANLAR…’

Gazetelerin okurlarıyla buluşacakları gazete satış bayisi bile bulamadıklarını, gazete dağıtımının tekelleştiğini vurgulayan Miyase İlknur, “Sadece Cumhuriyet’in son yirmi yılına bakın, bir tane bile kamu ilanı yok. Peki bu gazeteler nasıl ayakta kalacak?” diye sordu. Sermaye gruplarının tahakkümü sürdükçe özgür basından bahsedilemeyeceğini belirten Miyase İlknur, “Holding patronları, yaşa dışı bahis patronları, kara para aklayanlar medyadan el çektirilmedikçe bize rahat yok” ifadeleriyle söyleşiyi noktaladı.