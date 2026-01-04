MKE AŞ’de bazı personelin ‘gizlilik, rekabet ve sır saklama taahhütnamesine’ aykırı olarak rakip şirketlere gittikleri ortaya çıktı: ‘Sır’ları da götürdüler

Sayıştay’ın Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Denetim Raporu’na göre, çeşitli sebeplerle görevden ayrılan veya emekli olan şirket personelinden bazılarının şirket ile imzalamış oldukları gizlilik, rekabet ve sır saklama taahhütnamesine uymayarak rakip şirketlerde çalıştıkları, dolayısı ile bu kişilerden alınması gereken rekabet yasağı cezalarının alınmadığı ve takip edilmediği belirlendi. Oysa şirket ile çalışanlar arasında imzalanan gizlilik, rekabet ve sır saklama taahhütnamesine göre, çalışanların işten ayrıldıktan sonra 2 yıl süre ile işverenin faaliyet alanına giren konularda, alanında kendi namına işveren ile rekabet edeceği bir iş yapamayacağı veya bu alanda doğrudan rakibi durumunda olan müesseselerde herhangi bir sıfatla çalışamayacağı hükmü yer alıyordu.

Eğer işten ayrılan kişi, bu yasağa aykırı hareket ederse her ay için 50 bin Avro ceza ödemesi gerekiyordu. Uygulamada ise kurumdan ayrılan personelin imzalamış oldukları taahhütnameye uymayarak rakip şirketlerde çalıştığı ancak söz konusu kişilerden alınması gereken rekabet yasağı cezasının alınmadığı ve takibinin de yapılmadığı belirlendi. Sayıştay, çeşitli sebeplerle görevden ayrılan ve taahhütnamede yer alan hükme uygun olmayacak şekilde rakip şirketlerde çalışan personele ilişkin takibin yapılması ve taahhütnamede yer alan rekabet yasağı cezasının alınmasını önerdi.

ÖNCE CEZA SONRA İADE

Rapora göre, şirket tarafından, tedarikçilerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi sebebiyle kesilen cezaların iş bitiminden sonra süre uzatımı verilerek iade edildiği tespit edildi. Tedarikçilerin teslim programına uygun hareket etmemesi sebebiyle gecikme cezaları kesildiği ancak bu cezaların iş bitiminden sonra gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmek suretiyle iade edildiği belirlendi.

Tedarikçilerden kaynaklanan geç teslimler nedeniyle şirket tarafından ilgili idarelere ödenen gecikme cezalarından bazılarının tedarikçilere rücu edilmediği de görüldü.

GECİKME CEZASI ÖDENDİ

Bu arada şirketin fabrikalarında yürütülen sözleşmeli işler kapsamında; üretimde yaşanan sorunlar, malzeme tedarikinde yaşanan (yurt içi veya yurtdışı kaynaklı) problemler vb. nedenlerle gerek kendisinden gerekse dış kaynaklı nedenlerle zamanında yerine getirilemeyen yükümlülükler

için 2024 yılı sonu itibariyle toplam 366 milyon 309 bin 629,47 TL gecikme cezası ödediği de ortaya çıktı. Sayıştay, teslime ilişkin sürelerin üretim ve tedarik sürçelerinin dikkate alınarak belirlenmesini önerdi.