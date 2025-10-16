MLSA’dan 11’inci Yargı Paketi değerlendirmesi: ‘LGBTİ+’ların varoluşu suç haline getiriliyor’

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, 11. Yargı Paketi taslağında yer alan ve LGBTİ+ bireylere karşı kullanılabileceği yönünde endişe yaratan düzenlemelere ilişkin bir bilgi notu yayımladı. Taslak, “doğuştan gelen cinsiyete veya genel ahlaka aykırı” tutum ve davranışlara üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Henüz Meclis’e sunulmayan taslak, kamusal ya da özel alanda toplumsal cinsiyet kalıplarına aykırı hareket eden kişilerin cezalandırılmasını mümkün kılarken, bu davranışları “öven” ya da “teşvik edenleri” de kapsıyor.

HEM DAVRANIŞ HEM İFADE CEZALANDIRILABİLECEK

TCK 225. maddeye iki yeni fıkra eklenmesini öngören düzenleme, hemcinsler arasında yapılan sembolik evlilik ve nişan törenlerini de suç kapsamına alıyor. Yasada kamusal ve özel hayat ayrımı yapılmadığı için, kişinin özel yaşamındaki davranışları dahi cezalandırılabilecek.

MLSA, düzenlemenin LGBTİ+ bireylerin yaşamlarını doğrudan suç konusu haline getirdiğine dikkat çekerek “muğlak ifadelerin keyfi uygulamaların önünü açacağı” uyarısında bulundu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ TEHDİT ALTINDA

Bilgi notunda, düzenlemenin yalnızca bireysel davranışları değil; LGBTİ+ hak savunuculuğunu, basın faaliyetlerini, akademik çalışmaları ve sanatsal ifadeyi de cezalandırma riski taşıdığı belirtildi. LGBTİ+ sembolleri taşıyan bireyler, haber yapan gazeteciler, hak savunucuları veya sahnede dayanışma gösteren sanatçılar ceza tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek.

RUSYA YASASINDAN DAHA AĞIR

MLSA, tasarının 2013’te Rusya’da kabul edilen “eşcinsellik propagandası” yasasına benzediğini ancak ondan çok daha ağır yaptırımlar öngördüğünü vurguladı. Rusya’da yalnızca çocuklara yönelik propagandaya idari para cezası verilirken, Türkiye’deki taslak üç yıla kadar hapis cezası içeriyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya yasası hakkında verdiği kararda bu düzenlemeyi ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirmişti.

MLSA Hukuk Birimi, düzenlemenin mevcut haliyle yürürlüğe girmesinin LGBTİ+ bireylerin varlığını kriminalize edeceğini ve ifade özgürlüğünü ağır biçimde ihlal edeceğini vurguladı.