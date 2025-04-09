MLSA duyurdu: Saraçhane'de haber takibi yapan gazetecilerin iddianamesi hazırlandı

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:31

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olamk üzerinde Türkiye genelinde sokak protestoları yapıldı. İmamoğlu'nun tutuklanması ile hız kazanan protestolarda şimdiye dek 2 bini aşkın kişi gözaltına alınırken 300'ü aşkın kişi ise tutuklandı.

CHP'nin çağrı yapması ile İstanbul Saraçhane'de bir hafta boyunca süren mitinglerde, Bozdoğan Kemeri önünde polis gazlı ve joplu müdahalede bulundu. Saraçhane mitingleri sırasında haber takibi yapan gazetecilerden yedisi gözaltına alındı ardından tutuklandı. Eyleme katıldıkları gerekçesiyle suçlanan gazeteciler dört günlük tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

27 Mart'ta tahliye edilen gazetecilerden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) savunmanlığını üstlendiği AFP Muhabiri Yasin Akgül, fotomuhabir Bülent Kılıç, Gazeteci Zeynep Kuray ile Now TV Muhabiri Ali Onur Tosun, foto-muhabirler Gökhan Kam, Kurtuluş Arı ile gazeteci Hayri Tunç hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden gelişmeyi duyuran MLSA'nın aktardığına göre iddianamede, "alınan ifadelerinde gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını beyan ettikleri ancak yapılan dosya tetkikinde şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair kollukça herhangi bir tespit yapılmadığı" gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi.



