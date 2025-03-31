27 yıl önce Erdoğan için Saraçhane’deydi! Oğlu ‘İmamoğlu’ protestolarında tutuklandı
İBB Başkanlığı döneminde hakkında hapis cezası verilen Erdoğan'a 1998'de destek vermek için Saraçhane’ye giden Mevlüt Aktaş, oğlunun Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'ye gittiğini ve oğlunun da tutuklandığını anlattı.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar meydanlara akın etti, kararı protesto etti.
Polisin sert müdahale ettiği eylemlerde 301 genç tutuklandı.
Yusuf Aktaş isimli genç, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararları protesto etmek için Saraçhane'ye gitti.
Tutuklanan Aktaş’ın babası Mevlüt Aktaş, Sözcü TV’de 1999 yılında cezaevine giren dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Saraçhane'ye destek eylemine ilk gidenlerden biri olduğunu şöyle anlattı:
'Ben oğluma bir şey anlatmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 1997 yılında hapis kararı açıklandığında hayatımda ilk kez ağladım. O dönem Saraçhane eylemine ilk gidenlerdendim. Oğluma 'Gitme' dedim. Oğlum da bana 'Baba sen Erdoğan için gitmedin mi?' diye sordu. Bir şey diyemedim'
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