MMO Eski Başkanı Mehmet Torun’dan 'Bartın' açıklaması: 'Henüz söylenmiyor ama...'

16 Ekim 2022 Pazar, 15:04

Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, dün akşam KRT TV’de Semra Topçu’nun sunduğu Hafta’nın Panoraması programının konuğu oldu.

Amasra’da 41 madencinin yaşamını yitirmesine neden olan faciayı değerlendiren Torun, “O madende dinamit patlatılıyordu. Kömürü gevşetmek için dinamit patlatılır, o saatler dinamit patlatma saatleri” dedi.

"BÜYÜK İHMAL VAR"

Olayda “büyük bir ihmal” olduğuna dikkat çeken Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük ihmal var, gaz oluşmuş temizlenmemiş. Birincisi gaz oluşmuş, önlem alınmamış, ikincisi gazı patlatacak bir ateşleme kaynağı orada devreye girmiş. Bu bir metan gazı patlaması. Metan gazı kömürün bünyesinde bulunuyor. Çalışıldıkça açığa çıkar. Yapılması gereken, o gazı minimum seviyede tutmak, ortamdan hızlıca uzaklaştırmak.

Peki bu metan gazı tek başına patlar mı, patlamaz. Patlaması için mutlaka bir ısı kaynağına ihtiyacı var. Yani onu patlatacak bir mekanizma gerekli, bu mekanizma elektrik kontağı olabiliyor, metalin metale çarpması olabiliyor, kömür kazılırken sert bir taşa vurulduğunda kıvılcım çıkması olabiliyor. O zaman yapılması gereken gazın ortamdan uzaklaştırılması.

“DİNAMİT PATLATILIYORDU”

Tabii henüz söylenmiyor, ama o ocakta dinamit patlatılıyordu. Normal bir ameliyedir, kömürü gevşetmek için dinamit patlatılır. Benim şahsi görüşüm, deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Dinamit patlatılması sonucunda bu olay olmuş olabilir. Uzmanlar araştıracaktır ama benim 40 yıllık deneyimim bunu bana söyletiyor. Madencilikte 15-18 civarı dinamit atılma saatleri, 4-12 vardiyasında patlatma yapılır. Kesin demiyorum ama olasıdır.

“SAYIŞTAY’DAN GÖREVLİLER GİTMİŞ..."

Sayıştay Raporuna ‘dezenformasyon’ diyen Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun açıklaması talihsiz bir açıklama. Keşke hiç yapılmasaydı, daha anlamlı olurdu. Teknik açıdan problemli, havalandırmayla kömürdeki metanın alakası yok diyor, ne demek?

Havalandırmayı burada ne amaçla kullanıyoruz, gazı yok etmek için. Dezenformasyon kelimesi kullanılarak bu son sansür yasasıyla ilişkili gözdağı verme amaçlı herhalde. Sayıştay’dan görevliler gitmiş, görmüş, yazmışlar, daha ne yapsınlar. Turistik gezi mi yapacaklar? Başka ne yapabilirlerdi?"



