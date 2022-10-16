Bozdağ, Bartın'daki maden faciasında yaralanan işçileri ziyaret etti: 'Tedbirler daha da geliştirildi'

16 Ekim 2022 Pazar, 13:18

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçileri hastanede ziyaret etti. Bartın Devlet Hastanesi'ne gelen Bozdağ, başhekim Özkan Pulat'tan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakan Bozdağ, daha sonra tedavisi süren yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, işçilerden Sezgin Çelen ile bir süre sohbet etti.

"SU VE TOZ ÇAMUR HALİNDE YAPIŞTI"

Bozdağ'ın sorusu üzerine olay anını anlatan Çelen, nakliyat bölümünde görevli olduğunu, "baraj sistemi" dedikleri su torbalarının bulunduğu mekanizmanın kendilerini koruduğunu belirterek, "O alevleri su torbaları kesti, bize çamur olarak geldi. Bu şekilde olmasa, torbalara vurmasa yanabilirdik. Onların etkisiyle bize su ve toz çamur halinde yapıştı" diye konuştu.

Çelen'e "Allah korumuş gerçekten" diyen Bozdağ, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.

"KURTULDUĞUMUZA SEVİNEMİYORUZ"

Tedavisi devam eden nakliyat servisinde çalıştığını belirten maden işçisiÇelen nasıl kurtulduğunu anlatarak, "Üzgünüz tabi çok üzgünüz, sevinemiyoruz yani. Arkadaşlarımızla sohbet ettik çıkamamaları” derken sesi titreyip, gözleri doldu.

Bakan Bozdağ ise, “Allah onlara rahmet eylesin. Tabi böyle bir olay siz ne kadar sakin kalsanız bir sürü can gidince onu hissediyorsunuz. İnşallah bundan sonra başkaca kazalar olmasın. Elbette tedbirler daha da geliştirildi. Geçmişte de olmuştu Soma’da, Ermenek’te, Zonguldak’ta o zaman iş güvenliği kanunlarını değiştirdik, bir sürü tedbir alındı” diye konuştu.

Bozdağ, yaralı kurtulan işçilerin geride bıraktıkları için duydukları üzüntüyü hissedebildiğini dile getirerek, bütün yaralılara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.