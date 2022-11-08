MMO’dan ‘rödövans’ eleştirisi: ‘Mevzuat değişmeli’

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

Bartın Amasra’daki maden faciasının ardından Zonguldak’taki özel bir şiketin işlettiği madende de patlama yaşandı. Maden Mühendisleri Odası (MMO) 2. Başkanı Veyis Sır, havzaların bir bütün olarak değerlendirilmediğini, parçalanarak özel şirketlerin işletmesine bırakıldığına işaret ederek “Havzalar bütün olarak planlanmalı. Mevzuatlarda değişiklik yapılmalı” dedi.

Amasra’daki faciaya ilişkin tartışmalar sürerken, 6 Kasım’da da Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında patlama meydana geldi, 4 madenci yaralandı. Amasra’daki maden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından işletiliyordu ancak Zonguldak’taki madenin rödövans yöntemiyle özel firma tarafından işletildiği kaydedildi.

"KAZALAR KRONİKLEŞTİ"

Maden Mühendisleri Odası (MMO) 2. Başkanı Veyis Sır, “Kilimli’de bulunan bu sahada, bir metan harlaması olduğu anlaşılmaktadır. Amasra’daki gibi sorunlu bir havalandırma sistemi ve sonucunda yaşanan metan sorunu harlamayı oluşturmuştur” dedi. Kazaların kronikleştiğine işaret eden Sır, “‘Havza madenciliği’ ilkelerinin uygulanmayarak rödövans ve ruhsat bölünmesi gibi özelleştirme yöntemlerinin benimsenmesi ve bu yöntemlerde ısrarcı olunması, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden büyük handikaplar oluşturmaya devam ediyor. Bu sorunların benzerleri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na ait birçok ruhsatın bulunduğu Soma ve Tunçbilek havzalarında da mevcut. Bu havzalarda da sahalar parça parça edilerek firmalara dağıtılmıştır” diye konuştu.

Havzaların bir bütün olarak planlanması gerektiğine vurgu yapan Sır, “Bu uygun havalandırma sisteminin, üretimde verimliliğin, işçi sağlığı ve işgüvenliği ile ilgili alınacak tedbirlerin bir bütün olarak planlanmasını kapsar. Bu kazaların önlenebilmesi için MMO’nun da sürecin içerisinde aktif rol alacağı bir platformda, ilgili mevzuatlarda değişiklikler yapılarak kömür havzalarında gerçekleştirilecek madencilik faaliyetleri ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmeli” çağrısında bulundu.