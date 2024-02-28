'Mobbing' iddiasıyla mesai arkadaşını öldüren zabıta tutuklandı

Antalya'da zabıta memuru Erdal Vuran, kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:15
'Mobbing' iddiasıyla mesai arkadaşını öldüren zabıta tutuklandı
Abone Ol google-news

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerindeki bir işletmenin önünde yaşanan olayda, Muratpaşa Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Erdal Vuran mobbingte bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz’ı bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı. Erdal Vuran, iki bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz’ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal Vuran’nın elinden alıp çöp konteynerine attı.

Yere yığılan Kanmaz’ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan Erdal Vuran ise polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.

Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı. Ayrıca, olay anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erdal Vuran’nın emniyetteki ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin susma hakkını kullandığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Savcılık haberleri tutuklandı haberleri zabıta haberleri

İlgili Haberler

Mesai arkadaşının sırtından bıçaklayarak öldürdüğü zabıta, gözyaşlarıyla uğurlandı

Mesai arkadaşının sırtından bıçaklayarak öldürdüğü zabıta, gözyaşlarıyla uğurlandı
Anbean kaydedildi... Zabıta memuruna döner bıçaklı saldırı!

Anbean kaydedildi... Zabıta memuruna döner bıçaklı saldırı!
Emekli zabıta memuruna çarpıp kaçtı!

Emekli zabıta memuruna çarpıp kaçtı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul yarışında yeni iddia... Mehmet Ali Kulat: 'İmamoğlu öne geçti'

İstanbul yarışında yeni iddia... Mehmet Ali Kulat: 'İmamoğlu öne geçti'
Facebook işe alım şartını açıkladı: Sadece tek bir kural var!

Facebook işe alım şartını açıkladı: Sadece tek bir kural var!
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy bir kez daha gözaltına alındı

'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy bir kez daha gözaltına alındı
Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi
İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin

İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin
Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!
Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası

Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası