Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:57

Güncelleme: 27.02.2025 - 14:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ve sağlık ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.