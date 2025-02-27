Mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, iş yerinde büyük hasara yol açtı.

Mobilya imalathanesinde yangın
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ve sağlık ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.


Etiketler: #Bursa #İnegöl

İlgili Haberler

Isparta'da 'baca' yangını paniği: 2 katlı ev kül oldu

Isparta'da 'baca' yangını paniği: 2 katlı ev kül oldu
Tanju Özcan: Camilerin yangın güvenlik raporu yok

Tanju Özcan: Camilerin yangın güvenlik raporu yok
Bursa’da bulunan tarihi kalede yangın çıktı!

Bursa’da bulunan tarihi kalede yangın çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler