Isparta'da 'baca' yangını paniği: 2 katlı ev kül oldu

Isparta’nın Aksu ilçesinde iki katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da 'baca' yangını paniği: 2 katlı ev kül oldu
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:18

Aksu ilçesi Karağı köyünde gece saatlerinde, Halil Sarıdoğan’a ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Aksu Belediyesi itfaiye ekipleri, Aksu Orman İşletme Şefliği’ne ait yangın söndürme araçları ve komşu ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #112 Acil #Isparta

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