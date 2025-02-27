Isparta'da 'baca' yangını paniği: 2 katlı ev kül oldu
Isparta’nın Aksu ilçesinde iki katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Aksu ilçesi Karağı köyünde gece saatlerinde, Halil Sarıdoğan’a ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.
Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Aksu Belediyesi itfaiye ekipleri, Aksu Orman İşletme Şefliği’ne ait yangın söndürme araçları ve komşu ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi